На Украине возбудили уголовные дела из-за митинга у военкомата

На Украине возбудили два уголовных дела из-за митинга у военкомата в Ковеле

На Украине возбудили два уголовных дела после митинга в Ковеле, на котором протестующие требовали отпустить задержанных сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) горожан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление Национальной полиции республики в Волынской области.

«По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены по статьям о «групповом нарушении общественного порядка» и «призывах к совершению действий, угрожающих общественному порядку». Как отметили в Нацполиции, в тот день у здания ТЦК собралось несколько десятков людей.

Днем ранее, 4 августа, в Ковеле прошел митинг с требованием отпустить местных мужчин, задержанных сотрудниками военкомата. Впоследствии волынский ТЦК обвинил в организации акций протеста российские спецслужбы.