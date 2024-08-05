На Западе назвали условие сдерживания России

Генерал Тужуз: Западу необходимо повысить мобильность своих войск

Западу необходимо повысить мобильность своих войск, если он ставит перед собой задачу сдерживания России. Об этом заявил генерал французской армии Бертран Тужуз, передает газета Politico.

«Абсолютно необходимо вернуть военную мобильность в умы европейцев и для этого нам нужно практиковаться», — рассказал военный.

При этом Тужуз подчеркнул, что эта задача является сложной для стран НАТО. По его словам, если в годы холодной войны страны Европы умели лучше перебрасывать танки, войска и боеприпасы по всему континенту, то сейчас они разучились это делать.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что переброска танков и БМП США в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе. По его словам, размещение техники США недалеко от российских границ может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона организовать вторжение.