Назван размер сентябрьских выплат семьям с детьми

Юрист Туслякова: семьям с 10 детьми в Москве выплатят почти 40 тысяч рублей

Многодетным семьям в Москве выплатят почти по 40 тысяч рублей. Размер сентябрьских выплат назвали опрошенные Life эксперты.

В 2024 году в стране появятся новые региональные выплаты для некоторых семей с детьми. Так, например, семьям, имеющим 10 и более детей к 1 сентября выплатят 39 767 рублей. Многодетным семьям с детьми-школьникам и родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, компенсируют покупку детской одежды на 13 257 рублей, добавила юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

Школьникам из многодетных семей, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов, платят по 10 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в центр социальной поддержки по месту жительства. По словам юриста Елены Кузнецовой, тем семьям, кто уже оформлял подобные пособия, выплаты перечислят автоматически.

«В Калужской области деньги на школьную форму и спортивную одежду получат многодетные семьи. В этом году выплата составит 5000 рублей. Деньги переведут всем многодетным семьям вне зависимости от дохода. В Псковской области выплата к 1 сентября составит 3000 рублей», — добавила эксперт.

Ранее Совет Федерации одобрил выплаты остатков материнского капитала россиянам, если они не превышают 10 тысяч рублей. Речь идет о ситуациях, когда после расхода основной части материнского капитала остается небольшая сумма, которую уже не получается потратить. Такое предложение внес президент России Владимир Путин — по его словам, в дальнейшем сумму могут изменить.

Также работающим россиянам с двумя и более детьми будет полагаться ежегодная выплата. Ее смогут получить граждане России, постоянно проживающие в стране и уплатившие подоходный налог. Выплата полагается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения. Ее величина составит 7 из 13 процентов уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).