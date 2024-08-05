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14:07, 5 августа 2024Ценности

Названы сроки открытия магазинов Hugo Boss в России

РИА Новости: магазины Hugo Boss откроются в России в течение августа-сентября

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева раскрыла сроки открытия магазинов немецкого производителя одежды Hugo Boss в России. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

По ее словам, новые бутики не будут отличаться от старых. «Одновременно откроются все 19 магазинов в течение августа-сентября», — заявила Кермедчиева и уточнила, что юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию предыдущего собственника бренда.

Hugo Boss остановил продажи в России еще в марте 2022 года. В апреле этого года замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал о продаже российского бизнеса компании. Сегодня, 5 августа, стало известно, что ретейлер АО «Стокманн» закрыл сделку по приобретению марки.

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      Мария Винар
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