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17:16, 5 августа 2024Культура

Влияние Бузовой на историю отечественной культуры оценили

Обозреватель Бабицкий: Бузова может войти в историю отечественной культуры

Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова может войти в историю современной отечественной культуры. Об этом заявил обозреватель Александр Бабицкий. Его слова приводит телеканал «Царьград».

После скандального шоу певицы на День защиты детей в Уфе в России появились отсмотрщики репетиций. «Что ж, Ольга Бузова вполне может собой гордиться. Не факт, что ее творчество переживет испытание временем, а вот в историю современной отечественной культуры певица вполне может войти. Другой вопрос, что эти "визиты ответственных лиц" в зрительные залы являются полумерой», — сказал он.

Обозреватель заявил, что более эффективными мерами для наказания за «полуголые выступления» являются «солидные штрафы» или временный запрет на профессиональную деятельность.

Ранее сообщалось, что ответственные лица, посещающие генеральные репетиции артистов, теперь работают в Белгородской области. В их обязанности входит сверять внешний вид звезд с требованиями Минкульта.

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      Варвара Кошечкина
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