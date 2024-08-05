Почти 100 детей оказались заблокированы в незаконном лагере на острове в России

Детей не могут эвакуировать из незаконного лагеря на Аскольде из-за погоды

В Приморском крае почти 100 детей оказались заблокированы в незаконном детском лагере «Аскольд» на одноименном острове. Это следует из сообщения региональной прокуратуры в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, эвакуацию 94 несовершеннолетних проведут после установления хорошей погоды.

В прокуратуре добавили, что суд удовлетворил ходатайство о запрете деятельности лагеря, организованного Фондом поддержки молодежных инициатив «Татьянин день». В результате проверки выяснилось, что постройки на острове возведены самовольно, не обеспечивают требования безопасности и угрожают жизни несовершеннолетних. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора и МЧС России зафиксировали нарушения санитарных требований и пожарной безопасности.

Ведомство подчеркнуло, что лагерь не включен в реестр организаций детского отдыха и не имеет права оказывать такие услуги.

Ранее девочка, отдыхающая в лагере «Аскольд», тайком сняла на видео, как одна из сотрудниц угрожает ей «надавать по харе» якобы за отказ мыть туалет. Помимо дети запечатлели, предположительно, жилое помещение, в котором на грязном полу лежат матрасы. Отдыхающие также жаловались, что во время езды на катере им не выдали спасательные жилеты, а в самом лагере нет горячей воды.