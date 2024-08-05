Подельнику сенатора Савельева попросили продлить арест

Следствие просит продлить арест подельнику сенатора Савельева Юрию Нефедову

Следствие просит продлить срок содержания под стражей для подельника сенатора Дмитрия Савельева — ветерана боевых действий Юрия Нефедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Нефедов проходит в качестве фигуранта по уголовному делу об организации приготовления к убийству. Он был арестован в марте текущего года.

Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. По предварительным данным, летом 2023 года он поручил своему знакомому расправиться с неприятным ему предпринимателем, однако о готовящемся преступлении узнали правоохранительные органы.

Сейчас сенатор от Тульской области находится в СИЗО. Он не признает свою вину.

