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15:30, 5 августа 2024Силовые структуры

Подельнику сенатора Савельева попросили продлить арест

Следствие просит продлить арест подельнику сенатора Савельева Юрию Нефедову
Дмитрий Савельев

Дмитрий Савельев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следствие просит продлить срок содержания под стражей для подельника сенатора Дмитрия Савельева — ветерана боевых действий Юрия Нефедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Нефедов проходит в качестве фигуранта по уголовному делу об организации приготовления к убийству. Он был арестован в марте текущего года.

Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. По предварительным данным, летом 2023 года он поручил своему знакомому расправиться с неприятным ему предпринимателем, однако о готовящемся преступлении узнали правоохранительные органы.

Сейчас сенатор от Тульской области находится в СИЗО. Он не признает свою вину.

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      Олеся Мицкевич
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