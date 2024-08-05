Польскую каноистку допустили до Олимпиады-2024 после отстранения за допинг

Польскую каноистку Боровскую допустили до Игр-2024 после отстранения за допинг

Польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до Олимпийских игры — 2024 в Париже после отстранения за допинг. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Арбитражный суд по спортивному антидопинговому отделению (CAS ADD) признал, что Боровская совершила нарушение антидопинговых правил, однако обстоятельства ее дела квалифицированы как «отсутствие виновности». Таким образом, она может свободно участвовать в олимпийских соревнованиях.

Ранее спортсменка была временно отстранена от Игр, так как в ее июньской допинг-пробе нашли следы клостебола. Каноистка доказала, что запрещенное вещество попало в ее организм через крем, которым она обрабатывала лапы своей собаки.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.