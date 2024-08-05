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16:46, 5 августа 2024Россия

Путин высказался о решении Россией новых задач

Путин: Россия достойно решает новые задачи, но расслабляться нельзя

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы многое сделали за весеннюю сессию, но постоянно появляются новые задачи, поэтому нужно «держать руку на пульсе». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателями нижней и верхней палаты парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, Россия достойно и с хорошим результатом решает возникающие задачи. «Но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что депутаты и сенаторы имеют право на короткий отдых.

В ходе встречи президент также заявил, что приоритетными направлениями работы нижней и верхней палаты парламента в осеннюю сессию являются поддержка военнослужащих, развитие Вооруженных сил России и обеспечение войск современными видами техники, оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что первое пленарное заседание Совфеда в рамках осенней сессии состоится 25 сентября. В свою очередь, Госдума приступит к работе 16 сентября. Пленарные заседания нижней палаты парламента, предварительно, запланированы на 17, 18, 19 сентября.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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