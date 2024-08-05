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12:48, 5 августа 2024Мир

Самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей

Самолеты ВВС Израиля совершили маневры над Бейрутом

Фото: Idf Spokesperson / Globallookpress.com

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и на малой высоте пролетели над столицей Бейрутом. Об этом со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны сообщает ТАСС.

«Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом. Во многих домах задребезжали окна, среди жителей возникла паника», — сказал собеседник агентства.

4 августа в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что Ливан выпустил по израильской территории около 30 ракет, большинство из них перехватила система противовоздушной обороны. Вооруженные формирования шиитской радикальной группировки «Хезболла» в свою очередь заявили, что нанесли массированный ракетный удар по населенным пунктам Израиля в Верхней Галилее, выпустив более 50 ракет.

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      Глеб Бажуткин
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