Стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы задержали

МВД: в Москве задержали мужчину, обстрелявшего самокатчиков из пистолета

В Москве задержали мужчину, разозлившегося на самокатчиков и обстрелявшего их из пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, нарушителя уже доставили в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого фигурант достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.