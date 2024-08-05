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08:05, 5 августа 2024Силовые структуры

Стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы задержали

МВД: в Москве задержали мужчину, обстрелявшего самокатчиков из пистолета

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве задержали мужчину, разозлившегося на самокатчиков и обстрелявшего их из пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, нарушителя уже доставили в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого фигурант достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

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      Екатерина Кашурникова
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