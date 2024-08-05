Трамп нашел виноватых в обвале фондовых рынков

Трамп: обвал фондовых рынков произошел из-за некомпетентности Байдена и Харрис

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп нашел виноватых в обвале мировых фондовых рынков. Об этом экс-глава государства написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, его цитирует РБК.

По словам политика, ответственны за текущую ситуацию действующий президент США Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис. «Я же вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!» — заявил Трамп.

В ходе торгов 5 августа на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов. Так, японский TOPIX упал на 10,6 процента и продемонстрировал максимальное падение с 1987 года. В свою очередь, индекс Nikkei закрылся еще большим снижением — на 13,4 процента.

Негативная тенденция затронула и европейские торговые площадки. Так, индекс STOXX 600 снизился на 2,3 процента, лондонской FTSE 100 — на 2,4 процента, Афинской фондовой биржи — на 5 процентов. На открытии американских рынков индекс Dow Jones упал на 2,8 процента, NASDAQ — на 5,8 процента, S&P 500 — на 4 процента.