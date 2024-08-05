Индекс Афинской фондовой биржи снизился на 5 %

Обвал фондовых рынков Азии перекинулся на Европу, в результате чего более чем на пять процентов упал общий индекс Афинской фондовой биржи, пишет газета Naftemporiki. На момент написания материала показатель падал на 5,52 процента, также существенно снижаются общеевропейский индекс STOXX 600 и лондонский FTSE 100.

Отмечается, что в условиях, когда риск возможной рецессии в американской экономике вызвал мощнейшее давление на фондовые рынки, инвесторы спешно избавляются от своих акций и глобальная распродажа «душит» греческий фондовый рынок, индекс которого упал до 1352 пунктов, что существенно ниже его среднего уровня за последние 200 дней (1375 пунктов).

Больше всего от падения котировок пострадали акции ведущих греческих банков, а также компаний с высокой капитализацией.

Ранее стало известно, что падение ключевых индексов японских рынков достигло уровней снижения «черного понедельника» 1987 года. Тенденция затронула и другие торговые площадки региона. Одной из причин оттока средств с американского рынка, падение которого по спирали усилило обвал и на японском, что привело к эффекту домино на фондовых рынках, аналитики называют ужесточение денежно-кредитной политики в Японии. На его фоне стало известно о непростом выборе, перед которым оказались власти страны.