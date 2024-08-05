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09:30, 5 августа 2024Бывший СССР

В Днепре подожгли машину солдата ВСУ

В Днепре ночью сожгли автомобиль солдата ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Днепре (ранее — Днепропетровск) в ночь на 5 августа неизвестные сожгли автомобиль солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«В Днепре на улице Калиновой ночью подожгли машину военного», — говорится в сообщении.

В пятницу, 2 августа, Национальная полиция Украины сообщила, что с начала 2024 года по делам о поджогах машин сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и бойцов ВСУ было арестовано 68 человек. По словам начальника департамента уголовного розыска ведомства Вадима Дзюбинского, чаще всего такие преступления совершались в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» отметило, что на Украине произошла серия поджогов. Так, в Черниговской области и Киеве подожгли релейные шкафы. Кроме того, в украинской столице также сгорели три автомобиля военных.

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      Александр Курбатов
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