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17:55, 5 августа 2024Бывший СССР

В Харькове произошел крупный пожар

«Страна.ua»: в Харькове произошел крупный пожар на предприятии

Кадр: Telegram-канал «Харьков Life»

В Харькове произошел крупный пожар на предприятии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, загорелась турбиностроительное предприятие «Турбоатом». По информации издания «Телеграф», горит городская ТЭЦ-3. В социальных сетях также публикуются видео, на которых видно поднимающийся в небо черный дым и горящую градирню. Официальных комментариев от властей пока нет.

Ранее стало известно, что на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов произошел масштабный и мощный пожар. Никто из работников предприятия и гражданского населения не пострадал.

До этого, в Харькове произошел пожар на объекте инфраструктуры. Какой именно объект загорелся, не уточняется.

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      Илья Таксюр
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