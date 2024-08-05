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13:10, 5 августа 2024Бывший СССР

В Киргизии заявили о планах завершить переговоры по границе с Таджикистаном за 2-3 месяца

Киргизия планирует завершить переговоры с Таджикистаном по границе за 2-3 месяца
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Киргизия планирует завершить переговоры с Таджикистаном о делимитации и демаркации границы в ближайшие 2-3 месяца. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«Граница — это очень чувствительный вопрос, идут переговоры, мы сопоставляем позиции сторон. Думаю, в ближайшие 2-3 месяца мы завершим», — рассказал дипломат.

В октябре 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров попросил своего российского коллегу Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном

После этого министр обороны республики Бактыбек Бекболотов заявил, что для урегулирования ситуации на киргизо-таджикской границе следует разместить миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ

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      Валентин Карант
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