В Польше озаботились нехваткой работников с Украины

Rzeczpospolita: бизнесу в Польше стало не хватать работников с Украины

Польские предприниматели испытывают нехватку работников из-за сокращения уровня миграции из Украины, пишет Rzeczpospolita.

В материале отмечается, что бизнес озабочен сокращением притока мигрантов и возможностью того, что власти под давлением общественности могут ужесточить политику в этой сфере. В то время как у польских компаний возникают трудности с привлечением сотрудников, количество вакансий увеличивается из квартала в квартал, в некоторых отраслях персонала не хватает половине или более компаний.

При том что весной на рынке страны насчитывалось более 112 тысяч свободных рабочих мест, в Польше уже работают 1,16 миллиона иностранцев, что в 11 раз больше, чем 10 лет назад.

Ранее стало известно о намерении Польши поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сказано в тексте соглашения о безопасности, подписанного властями государств.