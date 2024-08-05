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15:00, 5 августа 2024Экономика

В Польше озаботились нехваткой работников с Украины

Rzeczpospolita: бизнесу в Польше стало не хватать работников с Украины

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Польские предприниматели испытывают нехватку работников из-за сокращения уровня миграции из Украины, пишет Rzeczpospolita.

В материале отмечается, что бизнес озабочен сокращением притока мигрантов и возможностью того, что власти под давлением общественности могут ужесточить политику в этой сфере. В то время как у польских компаний возникают трудности с привлечением сотрудников, количество вакансий увеличивается из квартала в квартал, в некоторых отраслях персонала не хватает половине или более компаний.

При том что весной на рынке страны насчитывалось более 112 тысяч свободных рабочих мест, в Польше уже работают 1,16 миллиона иностранцев, что в 11 раз больше, чем 10 лет назад.

Ранее стало известно о намерении Польши поощрять украинцев возвращаться на родину для службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сказано в тексте соглашения о безопасности, подписанного властями государств.

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      Дмитрий Воронин
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