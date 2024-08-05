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07:48, 5 августа 2024Россия

В России парапланерист пострадал при жесткой посадке в ущелье

В Кабардино-Балкарии парапланерист пострадал при посадке в Чегемском ущелье

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кабардино-Балкарии параплан совершил жесткую посадку в верховьях Чегемского ущелья. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, парапланом управлял мужчина 36-лет, который приехал в регион из Краснодарского края. Мужчина получил травму ноги, его эвакуировали спасатели с высоты 2900 метров.

Специалисты передали пострадавшего сотрудникам медицины катастроф, к работам по его эвакуации привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Ранее в Башкирии мужчина на параплане совершил жесткую посадку и упал на девушку. Параплан рухнул на горе Торатай в Ишимбайском районе. В результате девушка, которая пострадала, не могла передвигаться самостоятельно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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