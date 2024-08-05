В России снизились биржевые цены на бензин

Цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ 5 августа снизилась до 54 720 рублей за тонну

Оптовые цены на бензин снизились на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 5 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Бензин марки Аи-92 подешевел на 1,05 процента, до 54 720 рублей за тонну, Аи-95 стал стоить на 0,52 процента меньше, его стоимость опустилась до 74 047 рублей за тонну. Цена на мазут снизилась на 5,75 процента, до 30 314 рублей за тонну, на авиакеросин — на 3,51 процента, до 80 923 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 0,82 процента, до 37 743 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась незначительно — на 0,14 процента, до 61 752 рублей за тонну.

Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России решили продлить на сентябрь-октябрь. По словам первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, власти приняли «принципиальное решение» об ограничении поставок, чтобы «подстраховаться». Снятия запрета на экспорт в августе не будет, чтобы избежать «любых проблем», добавил замглавы Минэнерго.

Он также отметил, что ситуация с производством топлива в России стабильна. Сорокин признал, что в июле в стране произошел временный всплеск оптовых цен на бензин этой марки, однако принятые властями меры позволили его подавить.