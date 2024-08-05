В США объяснили политическую изменчивость Харрис

Сенатор Батлер объяснил смену политических позиций Харрис человеческим фактором

Сенатор от штата Калифорния Лафонса Батлер прокомментировал смену позиций вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по политическим вопросам. Его слова приводит телеканал CNN.

Журналисты указали Батлеру, что четыре года назад Харрис хотела лишить финансирования полицию, а сейчас выступает против этого. Также она предлагала декриминализировать незаконное пересечение границы США, однако на данный момент настаивает на ужесточении погранконтроля.

«Думаю, что избирателям следует считать ее человеческим существом, которое учится новым вещам каждый день», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.