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03:55, 5 августа 2024Мир

В США объяснили политическую изменчивость Харрис

Сенатор Батлер объяснил смену политических позиций Харрис человеческим фактором
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор от штата Калифорния Лафонса Батлер прокомментировал смену позиций вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по политическим вопросам. Его слова приводит телеканал CNN.

Журналисты указали Батлеру, что четыре года назад Харрис хотела лишить финансирования полицию, а сейчас выступает против этого. Также она предлагала декриминализировать незаконное пересечение границы США, однако на данный момент настаивает на ужесточении погранконтроля.

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«Думаю, что избирателям следует считать ее человеческим существом, которое учится новым вещам каждый день», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

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      Марина Совина
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