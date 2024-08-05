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14:47, 5 августа 2024Мир

Политолог высказался об угрозе большой войны на Ближнем Востоке

Политолог Тарасов: к большой войне на Ближнем Востоке никто не готов

Фото: Ali Khara / WANA / Reuters

К большой войне на Ближнем Востоке никто не готов, уверен политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Об угрозе полномасштабного конфликта после ликвидации Израилем на территории Ирана главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Все признаки, включая поведение иранского руководства, указывают на то, что Тегеран не заинтересован в эскалации, сообщил востоковед. Однако Ирану нужно ответить, чтобы сохранить лицо.

«К этой войне никто не готов. Эта война втягивает в себя многие государства, и все испугались этой войны. Это первое. Второе — американцы сейчас не пойдут на эту войну из-за избирательной кампании. Сейчас в Америке нет тех сил, которые могут принять решение. [Президент США Джо] Байден сейчас уже хромая утка, через него вести игру нельзя. В то же время Иран, который начинает выруливать на новую внешнеполитическую колею, пытается делать ставку на [вице-президента США Камалу] Харрис и понимает, если он сейчас вступит в боевые действия, то он подыграет [экс-президенту США Дональду] Трампу, который, вообще-то, занимает резко антииранскую позицию, в то время как демократы, хотите не хотите, вступили в закулисные переговоры с Ираном», — поделился Тарасов.

По его словам, Ирану сейчас нужно нанести такой удар, чтобы не впасть в региональное противостояние масштабного уровня, потому что от этого пострадает, прежде всего, Тегеран.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД стран «Большой семерки» (G7) допустил, что Иран и «Хезболла» начнут атаку на Израиль в понедельник, 5 августа.

До этого в Израиле предрекли многодневную и изматывающую атаку на страну. Кроме того, газета The Jerusalem Post (JP) заявила, что Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение якобы будет вестись совместно с движением «Хезболла».

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      Варвара Кошечкина
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