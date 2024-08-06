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00:10, 6 августа 2024Россия

6 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

6 августа в России отмечают День железнодорожных войск, а в мире — День борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир». Православные верующие сегодня вспоминают князей Бориса и Глеба. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День железнодорожных войск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

6 августа 1851 года император Николай I подписал указ об учреждении первых в мире железнодорожных войск. Им поручили заниматься охраной и эксплуатированием железнодорожных путей.

Сегодня служащие железнодорожных войск обеспечивают тыл армии и отвечают за бесперебойную работу транспортных путей, также военные вместе с гражданскими работниками прокладывают новые, стратегически важные магистрали.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия также называют Днем Хиросимы: 6 августа 1945 года американские войска сбросили на этот японский город атомную бомбу. 9 августа Штаты атаковали Нагасаки.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — единственный в истории человечества пример боевого применение ядерного оружия. В результате атаки пострадали 300 тысяч человек, около 200 тысяч подверглись облучению. В память о них в Японии ежегодно проходит «Марш мира».

Международный день «Врачи мира за мир»

Фото: Klaus Rose / IMAGO / Globallookpress.com

Эта акция также посвящена трагедии в Хиросиме. Инициатором ее проведения стал Исполнительный комитет всемирного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Организация была основана в 1980 году стараниями советских и американских ученых-медиков. Врачи-участники движения изучили медицинские последствия применения ядерного оружия и представили всему миру информацию о том, что ждет человечество, если трагедия повторится.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 августа

  • Международный день подкаблучника;
  • Дeнь грибного дождя;
  • День независимости в Боливии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Князья-страстотерпцы Борис и Глеб считаются первыми русскими святыми. Они были младшими сыновьями князя Владимира Красное Солнышко: незадолго до своей кончины отец призвал Бориса в Киев, чтобы отправить его на войну с печенегами. Через некоторое время Владимир преставился, и его старший сын Святополк самовольно объявил себя великим князем. Узнав об этом, дружина Бориса стала уговаривать его пойти в столицу и занять престол, но кроткий князь не захотел междоусобной распри и распустил войско. Святополк же не поверил в искренность брата и, чтобы оградить себя от соперничества, послал к Борису убийц. Тот не стал скрываться и принял мученичество.

Изображение: Н.К.Рерих «Борис и Глеб»

Позже Святополк предал Глеба — вызвав его из своего удела Мурома, князь послал навстречу дружинников. В то время Глеб уже знал о кончине отца и убийстве Бориса, но, как и брат, предпочел мученичество войне.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа

  • День памяти мученицы Христины Тирской;
  • День памяти преподобного Поликарпа Печерского;
  • День памяти священномученика Алфея Корбанского;
  • День памяти священноисповедников Николая Понгильского (1942) и Иоанна Оленевского (Калинина).

Приметы на 6 августа

  • В этот день нельзя рубить лес для строительства дома — в таком жилище семью будут ждать ссоры и скандалы;
  • Женщинам не стоит 6 августа ходить с распущенными волосами — в них может спрятаться нечисть;
  • Если цыплята жмутся к курице, значит, скоро польет дождь;
  • Кукушка низко летает — также к дождю.

Кто родился 6 августа

Энди Уорхол (1928-1987)

Фото: Globe Photos / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Энди Уорхол — американский художник, работавший в стилях поп-арт, авангард и абстракционизм. Он бросал вызов классической живописи и превращал в объекты искусства вещи, которые изначально были созданы совсем не для этого. Его самые известные работы: банки супа «Кэмпбелл», «Бирюзовая Мэрилин», «Че Гевара». Выставки Уорхола проходили по всему миру, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

М. Найт Шьямалан

Американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан (настоящее имя Манодж Неллияту Шьямалан) известен своими мистическими триллерами. Среди самых известных работ: «Шестое чувство», «Сплит», «Стекло», «После нашей эры», «Повелитель стихий». Номинировался на «Оскар»», «Золотой глобус» и другие премии.

Кто еще родился 6 августа

  • Янина Студилина (39 лет) — российская актриса театра и кино;
  • Ирина Рахманова (43 года) — российская актриса театра и кино;
  • Вера Фармига (51 год) — американская актриса;
  • Марина Могилевская (54 года) — российская актриса и телеведущая.

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      Ксения Дорофеева
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