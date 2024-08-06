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18:13, 6 августа 2024Россия

Автомобилисты сняли на видео взрыв и пожар у трассы в Курской области

Автомобилисты в Судже Курской области сняли взрыв и пожар на выезде из города

Автомобилисты в Судже Курской области сняли взрыв и пожар на выезде из города. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Родная Суджа».

На кадрах видно возгорание, которое вспыхнуло близ трассы на выезде из города у мемориала «Самолет МиГ-29». В момент съемки рядом с возгоранием произошел взрыв. Был ли взрыв связан с обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), неизвестно.

Власти региона не комментировали попавший на видео пожар и взрыв.

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6 августа диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ при поддержке военной техники попыталась с боем прорваться на территорию Курской области. Перед этим территория региона подверглась массированному обстрелу. Известно, что в состав ДРГ входили десятки бойцов ВСУ, в том числе из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку и не допустили прорыва.

Работа российской авиации, пролетающей над региональной трассой на фоне горящего автомобиля, попала на видео.

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      Марк Леонов
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