Появилось новое видео попытки ВСУ атаковать город в Курской области

Mash опубликовал новое видео попытки прорыва ДРГ ВСУ в Судже Курской области

Момент попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как на обочине горит фура, предположительно, после прилета боеприпаса. В небе также пролетели несколько истребителей. По данным Mash, это российская авиация, которая летела в сторону границы, чтобы защитить российские территории.

О попытке прорыва ДРГ на территорию России стало известно утром во вторник, 6 августа. Как заверил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российские пограничники не допустили прорыва ВСУ.

Сообщалось, что численность ДРГ составляла около 100 человек. Они были вооружены американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой C4.

Ранее Mash также опубликовал кадры, на которых видны последствия обстрела жилых кварталов города. В результате обстрела ранения получили по меньшей мере пять человек.