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12:58, 6 августа 2024Спорт

Бывший судья обвинил Международную федерацию фехтования в коррупции

Бывший судья Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Бывший судья по фехтованию на саблях Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на репортаж телеканала ARD.

Немец привел в пример случай, когда тренер, имя которого он не назвал, предлагал ему взятку в размере 5000 евро за победу его подопечного. «Конечно, я сказал ему нет. И тогда он сказал мне: "Не будь наивным. Ты никогда не доберешься до вершины. Ты никогда не станешь лучшим судьей"», — рассказал Шульц.

Экс-арбитр добавил, что судьи с высокой долей вероятности берут взятки на Олимпийских играх. «Все заточено на мошенничество на Олимпиаде, потому что ОИ — единственное соревнование по фехтованию, которое интересно зрителям», — подчеркнул он.

Ранее сборная Украины в фехтовании на саблях добыла первую золотую медаль Игр-2024. Победа была одержана в женских командных соревнованиях.

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      Алексей Гусев
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