Глава Курской области оценил ситуацию в регионе после попытки прорыва диверсантов

Смирнов: обстановка в Курской области после атак ВСУ остается сложной

Обстановка в Курской области, которая подверглась массированной атаке беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается сложной. Ситуацию в регионе оценил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

Он попросил местных жителей соблюдать меры безопасности и заверил, что власти оперативно принимают решения по возмещению ущерба, нанесенного ВСУ. Сам Смирнов и его заместители сейчас находятся в атакованных районах области.

Ранее, утром 6 августа, в Курскую область попыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в состав которой входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины. Этому предшествовал обстрел города Суджи при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе, в результате которого пострадали пять человек.

В результате диверсанты были отброшены от границы в Шосткинский район Сумской области. Там ДРГ разделилась на небольшие группы, которые рассредоточились в посадках, где их атаковали российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 бойцов ВСУ, еще 50 ранены.