Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 6 августа 2024Россия

Глава Курской области оценил ситуацию в регионе после попытки прорыва диверсантов

Смирнов: обстановка в Курской области после атак ВСУ остается сложной
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обстановка в Курской области, которая подверглась массированной атаке беспилотников и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается сложной. Ситуацию в регионе оценил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

Он попросил местных жителей соблюдать меры безопасности и заверил, что власти оперативно принимают решения по возмещению ущерба, нанесенного ВСУ. Сам Смирнов и его заместители сейчас находятся в атакованных районах области.

Ранее, утром 6 августа, в Курскую область попыталась прорваться украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в состав которой входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины. Этому предшествовал обстрел города Суджи при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе, в результате которого пострадали пять человек.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

В результате диверсанты были отброшены от границы в Шосткинский район Сумской области. Там ДРГ разделилась на небольшие группы, которые рассредоточились в посадках, где их атаковали российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 бойцов ВСУ, еще 50 ранены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

      Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

      В бундестаге призвали Шольца предоставить Киеву Taurus после F-16

      Назван самый покупаемый в России кроссовер

      Камала Харрис набрала рекордный среди демократов отрыв от Трампа в рейтинге

      РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА в выплате компенсации со стороны клуба

      Посольство России в европейской стране сообщило об отслеживании наемников на Украине

      Россиянкам назвали визуально улучшающие пропорции фигуры платья

      Стала известна причина приезда в Москву культового режиссера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше