Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 6 августа 2024Мир

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании Сафади
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании Айманом Сафади. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимости прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе», — отмечается в материале по итогам переговоров.

Дополнительно сообщается, что обе стороны подчеркнули необходимость всех сторон ближневосточного конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент России Владимир Путин якобы попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на покушение на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Источники сообщили, что данное послание секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал иранским чиновникам в ходе своего визита в Тегеран.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      ХАМАС избрало нового главу политбюро

      Врио губернатора Курской области высказался о ситуации в регионе

      Названа самая красивая девушка Америки. Кто она и почему ее предшественница со скандалом отказалась от короны?

      В лесу нашли прикованную к дереву американку

      Мужчин с больными зубами предупредили о риске проблем с потенцией

      Россиянин хотел сжечь кафе знакомого за долги и перепутал здания

      В ЦАХАЛ рассказали о последнем пропавшем без вести при атаке ХАМАС

      Российские корабли зашли в порт в Индии

      Подсчитано количество выпавших в столице осадков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше