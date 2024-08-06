Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании Сафади

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании Айманом Сафади. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимости прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшей деэскалации обстановки в регионе», — отмечается в материале по итогам переговоров.

Дополнительно сообщается, что обе стороны подчеркнули необходимость всех сторон ближневосточного конфликта проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что президент России Владимир Путин якобы попросил руководство Ирана о сдержанных действиях в адрес Израиля в ответ на покушение на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Источники сообщили, что данное послание секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал иранским чиновникам в ходе своего визита в Тегеран.