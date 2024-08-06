Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

Мешать росту цен в России предложили путем больших продаж топлива на бирже

Помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива можно за счет больших продаж топлива на бирже. Такой способ назвал эксперт по энергетике Кирилл Родионов, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, справиться с ростом цен можно, увеличив норматив продаж вдвое — с 16 до 33 процентов. Так дизель станет доступнее для трейдеров: они смогут закупать его на бирже и поставлять сельхозпроизводителям по более низким ценам, предложил он.

Цены топлива в августе и сентябре растут, так как сезонный рост спроса накладывается на желание нефтяников максимизировать маржу.

«Наглядной иллюстрацией в этом отношении был сентябрь 2023 года, когда биржевые цены на дизель едва превышали отметку в 75 тысяч рублей за тонну, тогда как в мелком опте цены доходили до 100 тысяч рублей за тонну», — привел пример Родионов.

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина из России решили продлить на осень. «Принципиальное решение» о продлении срока ограничений поставок бензина за рубеж на сентябрь-октябрь он объяснил решением «подстраховаться» и желанием избежать «любых проблем».

Также представитель ведомства заявил о стабильной ситуации с производством топлива в России. В Минэнерго ждут завершения ремонта на двух НПЗ, где сделан упор на выпуск бензина Аи-95. Он признал также, что в июле в стране произошел временный всплеск оптовых цен на бензин этой марки, однако принятые меры позволили его подавить.