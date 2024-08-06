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12:39, 6 августа 2024Экономика

Правительство займется цифровой трансформацией «Почты России»

Путин поручил рассмотреть вопрос цифровой трансформации «Почты России»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос цифровой трансформации «Почты России», следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля

Кабмину предстоит заняться вопросами модернизации и цифровой трансформации организации, целью которых названо обеспечение возможности получения россиянами качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории государства.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года и далее один раз в полгода. Ответственным назван премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что «Почта России» не согласилась с решением столичного мирового суда, оштрафовавшего ее на 100 миллионов рублей за задержки в ремонте отделений, и планирует его обжаловать. В 2022 году организация получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент составлял 153,3 миллиарда рублей. По итогам 2023-го в компании заявили об уменьшении долгов более чем на 20 миллиардов рублей.

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      Дмитрий Воронин
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