Правительство займется цифровой трансформацией «Почты России»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос цифровой трансформации «Почты России», следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля
Кабмину предстоит заняться вопросами модернизации и цифровой трансформации организации, целью которых названо обеспечение возможности получения россиянами качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории государства.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года и далее один раз в полгода. Ответственным назван премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что «Почта России» не согласилась с решением столичного мирового суда, оштрафовавшего ее на 100 миллионов рублей за задержки в ремонте отделений, и планирует его обжаловать. В 2022 году организация получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент составлял 153,3 миллиарда рублей. По итогам 2023-го в компании заявили об уменьшении долгов более чем на 20 миллиардов рублей.