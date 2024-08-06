Власти Латвии рассказали об опасениях в случае закрытия российского посольства

МИД Латвии: закрытие посольства России может привести к ответным мерам Москвы

Закрытие российского посольства в Латвии может привести к аналогичным ответным мерам Москвы. Об этом заявили в МИД республики, передает Delfi.

«Сегодня посольство России в Латвии, как и посольство Латвии в России, — единственный канал связи между двумя странами, позволяющий оказывать консульскую помощь гражданам. В случае закрытия российского посольства в Риге следует ожидать аналогичного шага России, что лишило бы граждан Латвии такой же возможности», — говорится в сообщении.

5 августа научный сотрудник Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс заявил, что после обмена заключенными между Россией и странами Запада, который якобы был основан исключительно на интересах Кремля, Латвии стоит серьезно рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге.

1 августа между Россией и странами Запада состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными. В списках фигурировали 24 человека, из которых восемь россиян.