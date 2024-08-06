Захарова: «посредническая» формула Франции по Украине не учитывает интересы РФ

«Посредническая» формула Франции по Украине не учитывает законных интересов России. Слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Дипломат упрекнула французского посла, что он не обращает внимания на разгул неонацизма на Украине, репрессии против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан.

«России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.