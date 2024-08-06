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10:36, 6 августа 2024Мир

Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

Захарова: «посредническая» формула Франции по Украине не учитывает интересы РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Посредническая» формула Франции по Украине не учитывает законных интересов России. Слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Дипломат упрекнула французского посла, что он не обращает внимания на разгул неонацизма на Украине, репрессии против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан.

«России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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      Семен Александров
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