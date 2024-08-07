Бывшая российская синхронистка рассказала об отношении к ее переходу в сборную Франции

Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина рассказала об отношении на родине к ее переходу в сборную Франции. Ее слова приводит «Чемпионат».
Баяндина заявила, что старается поддерживать связь с российскими спортсменками. «Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло», — отметила она.
По мнению Баяндиной, в мире до сих пор равняются на российских синхронисток, и ей хочется их возвращения на международные турниры. «Если брать общий подсчет баллов и три программы, как мы делаем сейчас, думаю, Россия поборолась бы с Китаем, и было бы, как раньше», — поделилась спортсменка.
Баяндина перешла в сборную Франции в 2018 году. Вместе с ней флаг сменила ее сестра Дарья, однако она не смогла отобраться в олимпийскую команду.