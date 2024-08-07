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09:56, 7 августа 2024Спорт

Бывшая российская синхронистка рассказала об отношении к ее переходу в сборную Франции

Синхронистка Баяндина об отношении к ее переходу в сборную Франции: хейта нет

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина рассказала об отношении на родине к ее переходу в сборную Франции. Ее слова приводит «Чемпионат».

Баяндина заявила, что старается поддерживать связь с российскими спортсменками. «Хейта нет. Я бы даже сказала — наоборот. Девочки даже считают, что мне повезло», — отметила она.

По мнению Баяндиной, в мире до сих пор равняются на российских синхронисток, и ей хочется их возвращения на международные турниры. «Если брать общий подсчет баллов и три программы, как мы делаем сейчас, думаю, Россия поборолась бы с Китаем, и было бы, как раньше», — поделилась спортсменка.

Баяндина перешла в сборную Франции в 2018 году. Вместе с ней флаг сменила ее сестра Дарья, однако она не смогла отобраться в олимпийскую команду.

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