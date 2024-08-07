Экс-замминистра обороны примет участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО

Экс-замминистра обороны Иванов примет участие в заседании суда по видеосвязи

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие в заседании Мосгорсуда, на котором решится вопрос его содержания под стражей, по видеосвязи из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Иванов будет участвовать в режиме видео-конференц-связи.

Ранее стало известно, что защита Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, указав на его положительные характеристики со службы.

Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».