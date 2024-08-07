Еще две ракеты сбили в Курской области

Врио губернатора Смирнов: ПВО сбила еще две ракеты в Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще две ракеты в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Еще две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал Смирнов.

Ранее система ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области.

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось.

Во время обстрела украинские солдаты попытались прорвать государственную границу России. Однако российским пограничникам удалось остановить проникновение в регион. В Минобороны России сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа блокирована.