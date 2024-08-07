Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
1:1
3-й сет
live
Марина Стакушич
Торонто
Хэрриет Дарт
1:1
3-й сет
live
Диана Шнайдер
Торонто
Славия П
3:1
2-й тайм
live
Юнион
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Моюка Учижима
Завтра
17:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Торонто
Египет U23
Завтра
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
20:30, 7 августа 2024Спорт

Французские гандболисты впервые за 20 лет остались без полуфинала Олимпиады

Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мужская сборная Франции по гандболу проиграла национальной команде Германии в четвертьфинале олимпийского турнира Игр 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Основное время завершилась вничью — 29:29. В дополнительное время за четыре секунды до окончания Ренарс Ушчинс принес сборной Германии победу. Таким образом, французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады.

Сборная Германии в 1/2 финала встретится с командой Испании. Матч пройдет 9 августа.

На предыдущих четырех Олимпиадах сборная Франции добиралась до финала. Команда дважды побеждала на Играх, а также шесть раз становилась чемпионом мира.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о том, что бывший российский велогонщик Михаил Яковлев на несколько минут установил рекорд Олимпиады в спринте.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева

      Появились первые подробности гибели военкора Поддубного

      Минобороны сообщило об ударе вертолетов Ка-52 по военным ВСУ на границе с Курской областью

      В США высказались о вылазке ВСУ в Курской области

      Сафонов пропустил два мяча в дебютном матче за ПСЖ

      Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам разместить пункты размещения

      Студенты рассказали об унизительном обряде посвящения с сексуальным насилием

      В Курской области назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

      Появились сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного

      Мужчинам рассказали о влияющем на качество сексуальной жизни факторе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше