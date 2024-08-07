Французские гандболисты впервые за 20 лет остались без полуфинала Олимпиады

Французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная Франции по гандболу проиграла национальной команде Германии в четвертьфинале олимпийского турнира Игр 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Основное время завершилась вничью — 29:29. В дополнительное время за четыре секунды до окончания Ренарс Ушчинс принес сборной Германии победу. Таким образом, французские гандболисты впервые за 20 лет не вышли в полуфинал Олимпиады.

Сборная Германии в 1/2 финала встретится с командой Испании. Матч пройдет 9 августа.

На предыдущих четырех Олимпиадах сборная Франции добиралась до финала. Команда дважды побеждала на Играх, а также шесть раз становилась чемпионом мира.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о том, что бывший российский велогонщик Михаил Яковлев на несколько минут установил рекорд Олимпиады в спринте.