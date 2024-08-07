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17:12, 7 августа 2024Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани 120 миллионов рублей

ГП трубует изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко 120 миллионов рублей
Сергей Симоненко

Сергей Симоненко. Кадр: Дневник Депутата / YouTube

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства 120 миллионов рублей, недвижимость и автомобили заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, 120,3 миллиона рублей эквивалентны стоимости проданных ими десяти машин, десяти земельных участков и шести квартир, приобретенных на неподтвержденные доходы. Также прокуратура просит изъять девять машин, восемь земельных участков, доли в праве собственности на несколько объектов недвижимости, жилой дом, две квартиры и порядка десяти нежилых помещений.

У Симоненко и его родственников нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. На все имущество Сименко наложен обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры.

О задержании Симоненко прямо на рабочем месте стало известно 1 августа. Против него было возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока остается неизвестным.

Должность замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко получил в октябре 2023 года. В июне — июле 2024-го он временно исполнял обязанности главы регионального ГУ МЧС.

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      Екатерина Кашурникова
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