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15:04, 7 августа 2024Мир

Иран захотел разбомбить офис Нетаньяху и израильский парламент

Defapress: Иран планирует нанести удары по офису Нетаньяху и зданию Кнессета

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Иран планирует нанести удары по израильским правительственным зданиям в Иерусалиме и Тель-Авиве, включая офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и здание Кнессета. Об этом сообщает новостной портал Вооруженных сил Исламской Республики Defapress.

В список возможных целей иранские военные включили аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, аэропорт города Хайфа и аэропорт Рамон, а также 8 израильских авиабаз, 3 порта, 5 электростанций, нефтяные и газовые месторождения.

«Вышеупомянутые объекты являются важнейшими жизненно важными и чувствительными объектами сионистского режима (Израиля — прим. "Ленты.ру"), которые могут быть атакованы», — пишет издание, указывая, что нападение «неизбежно произойдет в ближайшее время».

Ранее США заверили Израиль в своем намерении предоставить защиту в случае нападения на него. Вашингтон примет все меры для защиты своих интересов на Ближнем Востоке, подчеркнули в американском Госдепартаменте.

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      Глеб Бажуткин
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