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21:03, 7 августа 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о влияющем на качество сексуальной жизни факторе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Простатит, уретрит, аденома простаты и гипогонадизм могут оказать негативное влияние на качество сексуальной жизни мужчины, предупредил уролог-андролог клиники Medical On Group Дмитрий Шевцов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Врач предупредил, что урологические заболевания снижают продолжительность полового контакта, качество оргазма и удовлетворенность обоих партнеров. По его словам, простатит и уретрит могут вызвать боль и дискомфорт во время секса, а аденома или гиперплазия простаты часто провоцируют нарушения мочеиспускания и проблемы с эрекцией.

Гипогонадизм (недостаточная функция половых желез) может привести к падению либидо, нарушениям эрекции и общему ухудшению качества сексуальной жизни

Дмитрий Шевцовуролог, андролог

В заключение Шевцов призвал мужчин не игнорировать симптомы урологических проблем и как можно скорее обращаться к специалисту для постановки диагноза и лечения.

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      Вера Владзиевская
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