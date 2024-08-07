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11:51, 7 августа 2024Бывший СССР

Под Донецком погибли два человека из-за атаки ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: два человека погибли в пригороде из-за атаки дрона ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В поселке Александровка под Донецком погибли два человека в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«После вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с БПЛА (…) по улице Горького погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — говорится в публикации.

Ранее расчеты новых БПЛА «Молния» 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили долговременные огневые точки украинской армии на донецком направлении. Российские дроны также уничтожили бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ.

2 августа украинские военные атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе. Удар пришелся на дорогу рядом с торговыми рядами рынка в Кировском районе города, на месте от взрыва образовалась воронка.

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      Кристина Есикова
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