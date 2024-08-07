Полковник объяснил главную сложность обороны Курской области на фоне атак ВСУ

Полковник Матвийчук: бои в Курской области будут завершены в течение суток

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил главную сложность обороны Курской области на фоне продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул, что сложностью является защита мирного населения, однако отметил что все бои в регионе будут завершены в течение суток.

«Сложность в том, что ВСУ действуют на территории, занятой мирным населением, и наши военные щадящим образом выдавливают их оттуда, чтобы не разрушить материальную базу — жилые строения, огороды, дома. Нужно решить эту боевую задачу, при этом защитив мирных жителей», — рассказал специалист.

Я думаю, что к концу этого дня — утру следующего все это завершится Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

7 августа военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — сказал он.

6 августа украинские силы устроили массированный обстрел Суджанского и Корневского района Курской области и попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Атаку подтвердили в Минобороны России. «Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БпЛА противнику наносится огневое поражение», — говорилось в сообщении ведомства.