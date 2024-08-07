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22:52, 7 августа 2024Спорт

Россиянка заявила об угрозах после вызова на бой провалившей гендерный тест Хелиф

Боксерша Аминева заявила, что ей угрожают после вызова на бой Иман Хелиф
Азалия Аминева

Азалия Аминева. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская боксерша Азалия Аминева заявила, что ей поступили угрозы после того, как она вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку Иман Хелиф. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка рассказала, что угрожают ей по большей части иностранцы. «Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — подчеркнула она.

Ранее Аминева вызвала Хелиф на бой. Она посчитала, что сможет взять реванш.

Российская боксерша встречалась с Хелиф на чемпионате мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева отправила соперницу в нокдаун, однако в результате проиграла.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф дошла до финала в весовой категории до 66 килограммов. Таким образом, она гарантировала себе медаль Игр в Париже. Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 килограммов. На обеих боксерш во время турнира обрушилась волна критики.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

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      Анастасия Борисова
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