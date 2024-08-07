Forbes: российские военные минируют пути снабжения ВСУ

Российские военные минируют пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Forbes.

«Вместо того чтобы напрямую бить по пунктам снабжения или по транспорту, российские силы покрывают пути снабжения ВСУ минами. Используя артиллерийские снаряды, разбрасывающие мины, российские военные покрывают дороги противотанковыми минами, делая их непроходимыми без кропотливого разминирования», — говорится в тексте статьи.

При этом журналисты отметили, что эта тактика Российской армии может существенно повлиять на украинские войска, так как линии снабжения играют важную роль в конфликте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские истребители F-16 не решат проблемы Киева на фронте. По ее словам, истребители не смогут оказать серьезного влияния на расстановку сил на поле боя и будут уничтожаться российскими военными.