Тренер Райана Рейнольдса назвал лучшие упражнения для подтянутого тела

Дон Саладино, тренер канадского-американского актера Райана Рейнольдса, назвал лучшие упражнения для подтянутого тела. Его слова приводит Men Today.

Для начала Саладино рекомендовал делать выпады с гантелями, так как они тренируют ягодичные и четырехглавые мышцы, мышцы пресса, а также развивают чувство равновесия. Следующим станут румынская становая тяга и жим лежа со штангой.

Далее нужно выполнить подтягивания, которые тренируют широчайшие мышцы спины, трапецевидные мышцы, плечи и бицепсы. Последним станет «прогулка фермера». Для ее выполнения необходимо встать прямо, держа гантелю в одной руке. Затем следует идти вперед в равномерном темпе, глядя прямо перед собой.

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.