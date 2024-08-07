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12:02, 7 августа 2024Экономика

В главной российской «кубышке» стало меньше денег

На 1 августа объем Фонда национального благосостояния РФ составил ₽12,3 трлн

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На 1 августа объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил порядка 12,3 триллиона рублей. Наполнение главной российской «кубышки» оценили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, в ФНБ стало меньше денег — в июле ее объем составлял 12,6 триллиона рублей. Сейчас количество средств в ФНБ оценивают в 6,4 процента ВВП прогнозируемого на 2024 год.

Объем ликвидных активов к 1 августа увеличился до 4,665 триллиона рублей (плюс 61,8 миллиарда за месяц). Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств из «кубышки» на счетах в иностранной валюте в Центробанке, составила 68,3 миллиона долларов (5,9 миллиарда).

Как ранее отмечали эксперты, в июне объем чистых инвестиций из Фонда национального благосостояния вырос в пять раз по сравнению со средним значением с начала года, до 188 миллиардов рублей. В общей сложности в первом полугодии расходы составили 376 миллиардов. По данным MMI, эти расходы должны стать дополнительным бюджетным импульсом, который оказывает негативное влияние на инфляцию.

Минэкономразвития предлагало резко нарастить лимит дополнительных расходов из ФНБ — с нынешних 4,2 триллиона до 6 триллионов рублей. В ведомстве считают, что эта мера позволит в большей степени профинансировать стратегические для страны проекты. Однако глава Минфина Антон Силуанов настаивал на том, что средства из ФНБ должны тратиться в пределах действующего лимита.

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