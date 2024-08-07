В крокодиле нашли останки упавшего в воду мужчины

В Австралии отловили крокодила, который съел 40-летнего отца троих детей

В Австралии отловили крокодила, который съел 40-летнего мужчину. Об этом пишет Local 10.

Семья из Нового Южного Уэльса отправилась в путешествие по стране на автодоме. Они проезжали Дальний Север Квинсленда 3 августа, когда мужчина решил остановиться у реки Аннан, недалеко от города Куктаун, чтобы пройти по туристической тропе вдоль реки. 40-летний отец семейства и врач Дейв Хогбин шел по берегу примерно в пяти метрах над водой, когда почва, размытая дождями, начала обваливаться. Он упал в воду и не мог выбраться из-за крутизны и высоты берега. Жена попыталась помочь ему и ухватила за руку, но начала соскальзывать, и Хогбин отпустил ее руку. Всего через несколько минут он ушел под воду. Трое сыновей пары — возрастом два, пять и семь лет — не были свидетелями произошедшего.

Место, где мужчина упал в реку, известно как Крокодиловый изгиб, потому что там часто можно увидеть этих рептилий. Жена Хогбина почти сразу поняла, что мужа утащил под воду хищник. Поисковая операция продолжалась несколько дней. Во вторник, 6 августа, рейнджеры нашли в ручье пятиметрового крокодила со шрамами на носу, которого часто видели неподалеку. Хищника усыпили и вскрыли, в его желудке обнаружили человеческие останки, вероятнее всего, принадлежащие Хогбину.

При этом ранее СМИ сообщали, что Хогбин упал в воду во время рыбалки на глазах у сыновей. Однако эта информация оказалась неточной.

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