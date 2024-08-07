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13:32, 7 августа 2024Бывший СССР

В МИД России сравнили Украину с загнанным шакалом

Мирошник: Украина — это загнанный шакал, который готов кусаться в разные стороны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украина ведет себя как загнанный шакал, нанося удары по мирным домам и объектам инфраструктуры в России. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Говорить, что эти люди хоть на чем-то остановятся, что для них есть какие-то методы, которые для них неприемлемы — точно могу сказать, что нет. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас — это загнанный шакал, который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — сообщил Мирошник.

По его словам, такое происходит из-за того, Киев не имеет военных успехов на фронте и другие страны «поджимают со всех сторон» Украину о необходимости начать переговоры с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Вооруженные силы страны атаковать Курскую область для продления мобилизации.

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