Мирошник: Украина — это загнанный шакал, который готов кусаться в разные стороны

Украина ведет себя как загнанный шакал, нанося удары по мирным домам и объектам инфраструктуры в России. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Говорить, что эти люди хоть на чем-то остановятся, что для них есть какие-то методы, которые для них неприемлемы — точно могу сказать, что нет. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас — это загнанный шакал, который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — сообщил Мирошник.

По его словам, такое происходит из-за того, Киев не имеет военных успехов на фронте и другие страны «поджимают со всех сторон» Украину о необходимости начать переговоры с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Вооруженные силы страны атаковать Курскую область для продления мобилизации.