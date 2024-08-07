Захарова: Зеленский отправил ВСУ в Курскую область для продления мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский отправил Вооруженные силы страны (ВСУ) атаковать Курскую область для продления мобилизации. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить (…) мобилизацию еще на три месяца», — объяснила она.

7 августа Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию до 9 ноября. 23 июля украинский лидер внес соответствующие законопроекты в Верховную Раду. Народный депутат Ярослав Железняк уточнял, что мобилизацию и военное положение продлят на 90 дней.

На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. До этого их срок действия продлевался в мае 2024 года.

