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11:51, 7 августа 2024Мир

В МИД России заявили о понимании мотивов Мали разорвать дипотношения с Украиной

Захарова: РФ понятны мотивы, побудившие Мали разорвать дипотношения с Украиной

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

России понятны мотивы, побудившие Мали разорвать дипотношения с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что согласно заявлению правительства переходного периода африканской страны, поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц относительно содействия Украиной террористическим силам, осуществившим в конце июля нападение на колонну малийских военнослужащих.

Правительство Мали также выразило выражает полное согласие с позицией России и осудило неонацистский характер властей на Украине. Власти Мали добавили, что решили также официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, которые поддерживают Киев, о том, что «Украина открыто поддержала террористов, дестабилизирующих африканскую страну».

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      Семен Александров
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