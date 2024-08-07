В МИД России заявили о понимании мотивов Мали разорвать дипотношения с Украиной

Захарова: РФ понятны мотивы, побудившие Мали разорвать дипотношения с Украиной

России понятны мотивы, побудившие Мали разорвать дипотношения с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что согласно заявлению правительства переходного периода африканской страны, поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц относительно содействия Украиной террористическим силам, осуществившим в конце июля нападение на колонну малийских военнослужащих.

Правительство Мали также выразило выражает полное согласие с позицией России и осудило неонацистский характер властей на Украине. Власти Мали добавили, что решили также официально предупредить региональные и международные органы, а также страны, которые поддерживают Киев, о том, что «Украина открыто поддержала террористов, дестабилизирующих африканскую страну».