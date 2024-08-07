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12:19, 7 августа 2024Россия

В России рассказали об ответе на удары по Курской области

Депутат Колесник предупредил об ответе России на удары по Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожают силы противника, ведущие обстрелы Курской области, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также предупредил, что российский ответ будет связан с ударами по военным объектам и критической инфраструктуре.

«Обстрелы Курской области сейчас ведутся, во-первых, для устрашения: удары наносились не по военным целям, а по мирным городам, по населению. Во-вторых, это может быть организовано с целью провокации, чтобы вынудить Россию ответить симметрично, ударила по мирным целям. Но этого не будет», — подчеркнул Колесник.

Он также обратил внимание, что атака на Курскую область ведется достаточно большими силами противника. Это может указывать на желание оттянуть российских военных от других целей и задач.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят, чтобы мы сняли военных с других направлений в зоне боевых действий и перетащили сюда, — объяснил политик. — Но мы на это ответим. Не мирным жителям, а военным, людям с оружием».

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. На данный момент бои продолжаются.

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