В России рассказали об ответе на удары по Курской области

Депутат Колесник предупредил об ответе России на удары по Курской области

Российские военные уничтожают силы противника, ведущие обстрелы Курской области, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также предупредил, что российский ответ будет связан с ударами по военным объектам и критической инфраструктуре.

«Обстрелы Курской области сейчас ведутся, во-первых, для устрашения: удары наносились не по военным целям, а по мирным городам, по населению. Во-вторых, это может быть организовано с целью провокации, чтобы вынудить Россию ответить симметрично, ударила по мирным целям. Но этого не будет», — подчеркнул Колесник.

Он также обратил внимание, что атака на Курскую область ведется достаточно большими силами противника. Это может указывать на желание оттянуть российских военных от других целей и задач.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят, чтобы мы сняли военных с других направлений в зоне боевых действий и перетащили сюда, — объяснил политик. — Но мы на это ответим. Не мирным жителям, а военным, людям с оружием».

6 августа стало известно о массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ. При атаках 13 человек пострадали, еще одну мирную жительницу спасти не удалось. На данный момент бои продолжаются.