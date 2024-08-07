В российские войска начали поставлять агродроны для доставки продуктов

Минобороны впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки продуктов питания и боеприпасов, передает РИА Новости.
До этого российским бойцам предоставили доступ к системе наведения ATACMS.
Наводчик-оператор с позывным Князь рассказал ранее, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» может навести установку на цель за минуту.
Военнослужащий подчеркнул, что одного термобарического снаряда «Солнцепека» хватает для уничтожения стандартного опорного пункта без цепи окопов.
В июле стало известно, что экипажи «Солнцепеков» используют системы радиоэлектронной борьбы для создания антидронового «купола».